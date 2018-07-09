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Финал Игры престолов: Мэйси Уильямс выдала спойлер о судьбе Арьи Старк

Актриса сериала Игра престолов Мэйси Уильямс опубликовала в Instagram фото под которым попрощалась с сагой, намекнув на окончание съемок.

финал игры престолов

Актриса выложила снимок с окровавленными кроссовками.

Внимание фанатов привлекли хештеги под снимком. Некоторые считают, что в них кроется очень большой спойлер к концовке сериала и судьбе Арьи.

– Прощай, Белфаст. Прощай, Арья. Прощай, Игра престолов. Как же здорово это было. Начинаются приключения, – написала она.

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К снимку Мэйси добавила хештеги #lastwomanstanding (последняя оставшаяся в живых женщина), #barely (еле-еле), #immasleepforthenextfouryears (буду спать следующие четыре года) и #justkiddingidontsleep (прикалываюсь, я вообще не сплю). Именно первый из них и стал главным предметом обсуждения в комментариях.

Многие восприняли слова lastwomanstanding буквально и решили, что Арья переживет Дейенерис, Серсею, Сансу и других женщин и сядет на Железный трон.

Лина Хиди, играющая в сериале Серсею Ланнистер, прокомментировала снимок Мэйси.

– Королева, – написала она.

Напомним, 19 июня актриса Эмилия Кларк заявила о том, что ее участие в сериале Игра престолов завершилось.

Фото: sci-fi-news.ru.

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