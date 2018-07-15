Украинский фильм получило гран-при на международном фестивале

Гран-при 15-го международного кинофестиваля Золотой абрикос в Ереване (Армения) получил художественный фильм украинского кинорежиссер Роман Бондарчука Вулкан.

Об этом сообщил Sputnik Армения.

По сюжету, Лукас, переживающий кризис среднего возраста, работает переводчиком в составе мониторинговой миссии ОБСЕ. Серия странных совпадений оставляет его одного в степи, где он начинает жизнь сначала.

Картина снята по сценарию Аллы Тютюнник, Дарьи Аверченко и самого Романа Бондарчука. В главных ролях снялись Сергей Степанский, Виктор Жданов, Кристина Дейлик, Тамара Соценко.

В этом году жюри фестиваля возглавил иранский режиссер, обладатель Оскара Асгар Фархади.

Украинская премьера фильма Вулкан состоится 18 июля на кинофестивале в Одессе.

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