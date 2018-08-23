Рецензия на фильм 22 мили: история, как я убил не того

23 августа на большие экраны выходит картина Питера Берга 22 мили. Факты ICTV уже посмотрели фильм и готовы поделиться с вами своими впечатлениями.

Сюжет

Основные действия разворачиваются в Индонезии. Американская разведка получила известие о нелегальной перевозке чрезвычайно опасного вещества, которое способно нанести ущерб миллионам людей. Однако, информация оказалась недостоверной, а оружие – пропавшим. Единственный человек, который знает, где спрятаны запасы – Ли Нур (Ико Ювайс). Однако, он согласен говорить только при одном условии – его нужно посадить на самолет в США. Эту задачу доверяют суперагенту Джеймсу Силве (Марк Уолберг) и его команде.

Дипломатия – первый вариант решения конфликта. Оружие – второй. А когда ни то, ни то не срабатывает, приходим мы.

Чтобы добраться до аэропорта героям предстоит преодолеть 22 злосчастные мили. И все ничего, если бы за Ли не гнались “конкуренты” Для них убийство – обычное дело в достижении цели. Сколько людей из отряда останутся в живых, и как мирные диалоги чередуются с кровавыми бойнями – узнаете сами.

Режиссерская работа

Режиссерское кресло занял Питер Берг, ранее известный благодаря фильмам День Патриота (2006), Хэнкок (2009), Морской бой (2012). На экране будто возникает рассказ главного героя о прошедших событиях. Зритель видит полноценные кадры поездки в пункт назначения, которые периодически перекрываются комментариями агента Силве. Это позволяет взглянуть на эмоции человека с двух разных ракурсов: собственно во время миссии – живые, импульсивные, неконтролируемые, – и такие спокойные, с душевными переживаниями – после.

Большим плюсом является то, что фильм делает небольшие паузы в сценах со схватками, показывая некое перемирие между сторонами. В общем, сцены насилия жестокие, но разбросаны по фильму с достаточной периодичностью чтобы успевать привести свою психику в норму. Слишком много кровопролития и постановочных драк.

Достаточно хорошо фильму удалось акцентировать внимание на деталях, которые врезаются в память. Крупные планы лиц гораздо лучше позволяют разглядеть переживания героев. А общие панорамные кадры в сопровождении ненавязчивого музыкального мотива немного разбавляют боевик. Хотя, местами, саундтреки показались не совсем удачно подобранными.

Как и во многих боевиках, основные спецэффекты сосредоточены на сценах масштабных взрывов, на которые фильм не скупился.

Бюджет картины составил 35 миллионов долларов, почти половина из которых уже окупилась кассовым сборам в США.

Актерское мастерство

Исполнителем главной роли стал американский актер Марк Уолберг – двохкратных номинант на премии Оскар и Золотой глобус. У него сложилась успешная работа в блокбастерах Трансформеры: эпоха истрибления, Отступники и другие.

Не менее известен и по комедийной роли в фильме Третий лишний (1-2 части). Неординарный выбор ролей в разных амплуа помог создать актеру репутацию голливудского универсала. Именно поэтому от картины заблаговременно ожидаешь высокого уровня актерской игры.

Действительно, могу сказать, что актеры справились с поставленной задачей достаточно хорошо. Были моменты, когда ты на самом деле перенимал на себя те же эмоции, что и герои, и замирал в ожидании следующего действия.

Общие впечатления

Формируя общие впечатления, мысли немного разделяются. С одной стороны, по трейлеру фильм казался не таким жестоким, каким есть на самом деле, довольно интересная сюжетная линия под конец становится почти предсказуемой, а события развиваются не так насыщенно и увлекательно, как этого хотелось бы.

Однако, с другой стороны, хорошая актерская игра и удачное визуальное оформление частично перекрывают недостатки картины.

В общем, могу сказать, что фильм не в достаточной мере оправдывает ожидания и оставляет за собой что-то недосказанное.

Но, во всяком случае, смотреть фильм или нет, решать только вам.

Режиссура: 7/10

Актерская игра: 9/10

Монтаж: 9/10

Саундтрек 6,5 / 10

Средняя: 7/10

ФОТО: Планета Кіно