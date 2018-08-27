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Настоящий Детектив 3 – появился тизер нового сезона

В сети появился минутный тизер 3 сезона сериала Настоящий Детектив.

Видео опубликовано на странице канала HBO на YouTube.

Действие третьего сезона разворачивается в регионе Озарк. Детектив Уэйн Хейс, которого играет обладатель Оскара Махершала Али, расследует дело о похищении ребенка.

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Сценаристом выступил создатель Настоящего детектива Ник Пиццолатто.

Новый сезон сериала выйдет на экраны в январе 2019 года.

Ранее в сети появился 17-секундный тизер 5 сезона сериала Черное зеркало.

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