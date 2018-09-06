Апокалипсис – новый трейлер сериала Американская история ужасов

В сети появился трейлер 8 сезона сериала Американская история ужасов под названием Апокалипсис.
Ролик опубликован на странице фильма в YouTube.
Апокалипсис станет кроссовером первого (Дом-убийца) и третьего (Шабаш) сезонов.
Восьмая часть Американской истории ужасов стартует 12 сентября.
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Роли в сериале снова исполнят Эван Питерс, Сара Полсон, Кэти Бейтс, Эмма Робертс, Билли Айкнер, Шайенн Джексон, Лесли Гроссман, Адина Портер. Также в сериал вернется актриса Джессика Лэнг.
Напомним, сегодня студия Universal Pictures представила новый трейлер фильма Хеллоуин.
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