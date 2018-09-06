PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Кино / Апокалипсис – новый трейлер сериала Американская история ужасов/

Апокалипсис – новый трейлер сериала Американская история ужасов

В сети появился трейлер 8 сезона сериала Американская история ужасов под названием Апокалипсис.

американская история ужасов

Ролик опубликован на странице фильма в YouTube.

Апокалипсис станет кроссовером первого (Дом-убийца) и третьего (Шабаш) сезонов.

Восьмая часть Американской истории ужасов стартует 12 сентября.

Читайте: Финальный сезон Карточного домика: Netflix “похоронил” Кевина Спейси

Роли в сериале снова исполнят Эван Питерс, Сара Полсон, Кэти Бейтс, Эмма Робертс, Билли Айкнер, Шайенн Джексон, Лесли Гроссман, Адина Портер. Также в сериал вернется актриса Джессика Лэнг.

Напомним, сегодня студия Universal Pictures представила новый трейлер фильма Хеллоуин.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка