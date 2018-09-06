Рецензия на фильм Монахиня: здесь закончился Бог

6 сентября мир увидит один из самых жутких фильмов сезона – Монахиня. Факты ICTV уже опомнились от просмотра и готовы поделиться своими впечатлениями.

Возле небольшого села в Румынии веками стоит монастырь, в котором местный житель нашел труп монахини. Казалось, все очевидно – самоубийство. Но что стало причиной такого греха у юной особы? Это и предстоит выяснить предназначенном Ватиканом священнику Берку (Демиан Бишир) вместе с послушницей Айрен (Таиса Фармига).

Бывают моменты, когда нужно молиться, и когда нужно действовать. Сейчас нужно действовать.

Заручившись поддержкой того же жителя села, герои остаются в монастыре, чтобы пообщаться с другими монахинями по поводу инцидента. Однако это оказалось сложнее, чем они представляли (очевидно, мешало то, что их пытались убить). Вокруг стали происходить странные вещи и святая земля больше таковой не казалась.

Как бы Вы описали это место? А какой антоним к слову “чудо”?

Сколько реальных людей находилось в монастыре и какую священную реликвию скрывали стены – узнаете сами.

Картину выпустили как сплин-офф к фильму Заклятие 2.

Режиссерская работа

Снимать картину доверили американскому режиссеру Корину Харди, который впервые дебютировал с фильмом Из тьмы (2015). С поставленной задачей режиссер справился достаточно хорошо. Монахиня вышла действительно жуткой и интригующей, как и положено фильму ужасов. Одни только кадры монастыря способны вызвать дрожь по всему телу.

Также фильм хорошо акцентирует внимание на игре света. То солнечные лучи, то лунный свет гармонично вписываются в общую картину, создавая соответствующий антураж.

Плавные переходы от одних деталей к другим изрядно обостряют обстановку, заставляя сидеть в ожидании новой порции адреналина.

В общем, присутствует много типичных моментов для фильмов, такого жанра. Царит тишина, сцена словно замерла, а потом неизвестно откуда резко и неожиданно появляется что-то ужасное. Хотя, именно от того, что подобные фишки есть во всех хоррор фильмах, это уже не является неожиданным.

Интересно, что все съемки заняли только 38 дней, а бюджет составил 10 миллионов долларов. И это при том, что сцены во Дворце Парламента в Бухаресте обходились создателям в 5000 евро в час.

Актерское мастерство

Исполнитель главной мужской роли – Демиан Бишир – номинант на премию Оскар за работу в фильме Лучшая жизнь (2011). Бишир – опытный мексиканский актер, которому хорошо удаются как комедийные роли (Секс, стыд и слезы), так и драматические.

Главную женскую роль выпало сыграть молодой американской актрисе Таиссе Фармига, наиболее известной по сериалу Американская история ужасов. К тому же, она младшая сестра Веры Фармиги, сыгравшая Лоррейн Уоррен в фильмах Заклятие. Режиссер ленты рассказал, что сначала не хотел брать Таиссу из-за того, что она является сестрой известной актрисы, уже игравшую во франшизе.

Действительно, могу отметить, что актеры хорошо постарались и отлично вжились в свои роли. Они без слов передавали нужные эмоции, особенно страх и отчаяние. Удачно подобранный актерский состав и игра на высоком уровне – одни из основных составляющих качественного фильм.

Общие впечатления

Если говорить об общих впечатлениях после просмотра, то следует отметить, что выйдя из кинотеатра ты не пребываешь в шоковом состоянии и не шугаешься каждого прохожего. Это все потому, что фильм не зациклен на том, чтобы напугать зрителя и сделать его преждевременно седым (хотя были и такие моменты). Прежде всего, он передает интересную, насыщенную историю, подкрепленную различными сюжетными поворотами. И, если попытаться описать картину одним словом, то это, скорее будет Жуткая, нежили Ужасная или Страшная.

Конечно, не обошлось и без вкраплений нелепых шуток. С одной стороны, они были не слишком уместными, однако, с другой – как-то позволяли зрителям перевести дух. Что касается музыкального сопровождения – здесь все просто. Оно четко подчеркивает нужные моменты и, в целом, удачно подобрано.

В общем, если вы не сторонник подобных фильмов, то высидеть будет немного сложно, но, в любом случае, решать смотреть или нет, только вам.

Режиссура: 9/10

Актерская игра: 9/10

Монтаж: 9/10

Саундтрек: 10/10

Общая оценка: 9/10

Анастасия Дячкина

Видео: Планета Кино

Фото: КиноАфиша