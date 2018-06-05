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Украинская девушка Бонда снялась в “голом” топе

Актриса Ольга Куриленко порадовала сеть пикантным снимком.

Известная актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко, сыгравшая девушку Джеймса Бонда, снялась в пикантной фотосессии.

На опубликованном фото Куриленко предстала в прозрачном топе, кое-где украшенном розами. Такой наряд однозначно оставляет поклонникам пространство для фантазии.

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Напомним, Куриленко на Парижской неделе моды сияла в платье с вырезом на груди.

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