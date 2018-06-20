PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Мода / Вы не Ира: обнаженная Шейк удивила новым имиджем/

Вы не Ира: обнаженная Шейк удивила новым имиджем

Модель Ирина Шейк шокировала своих поклонников новой стрижкой.

32-летняя модель отстригла длинные волосы, которые были неизменной составляющей ее образа.

На своей странице в Instagram девушка опубликовала фотографию в новом образе.

На многочисленных снимках модель изображена с глубоким декольте.

Подписчики раскритиковали Шейк за столь радикальную смену образа и порекомендовали уволить стилиста.

image image
Вы не Ира: обнаженная Шейк удивила новым имиджем / 2 фотографии

Читайте: Сексапильную Шейк вывел на подиум гигантский робот

“Ирина, не пугай больше нас. Хочется сказать: “Мужчина, вы кто?”, “Дело ваше, конечно, но НЕТ. Вы не Ира, где она?”, ” “Это провал…”, – пишут пользователи, которым новый образ Шейк совсем не пришелся по душе.

К слову, ранее Шейк примерила соблазнительный образ женщины-ковбоя.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка