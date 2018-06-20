Вы не Ира: обнаженная Шейк удивила новым имиджем

Модель Ирина Шейк шокировала своих поклонников новой стрижкой.

32-летняя модель отстригла длинные волосы, которые были неизменной составляющей ее образа.

На своей странице в Instagram девушка опубликовала фотографию в новом образе.

На многочисленных снимках модель изображена с глубоким декольте.

Подписчики раскритиковали Шейк за столь радикальную смену образа и порекомендовали уволить стилиста.



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“Ирина, не пугай больше нас. Хочется сказать: “Мужчина, вы кто?”, “Дело ваше, конечно, но НЕТ. Вы не Ира, где она?”, ” “Это провал…”, – пишут пользователи, которым новый образ Шейк совсем не пришелся по душе.

К слову, ранее Шейк примерила соблазнительный образ женщины-ковбоя.