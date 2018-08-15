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“Нарастила” ресницы: в Таиланде косметолог склеила девушке глаза суперклеем

Косметолог из Таиланда склеила клиентке искусственные ресницы суперклеем, из-за чего девушка три дня страдала болями.

Беньяпа Супап страдала болями в течение трех дней после того, как в салоне на Пхукете на ней использовали супер-клей для закрепления ресниц.

Об этом пишет издание Metro.

Не стоит клеить искусственные ресницы суперклеем. Это может показаться очевидным, но косметолог из Таиланда об этом, пожалуй, не знала.

35-летняя девушка надеялась получить “супермодельные” ресницы, когда пришла в салон Infinity в Пхукете, Таиланд. Но через несколько минут после процедуры у нее опухли глаза, а когда она моргнула, ее нижние веки склеились с верхними.

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После инцидента девушка обратилась к еще одному косметологу, который удалил супер-клей, описав все это как “худший случай злоупотребления служебным положением”, который она когда-либо видела.

К слову, Факты ICTV собрали ужасающие последствия пластики и филлеров.

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