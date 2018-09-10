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Не с Купером: Шейк сняли топлес с мужчиной

Ирина Шейк снялась топлес для глянца вместе с испанским манекенщиком Джоном Кортахереной.

Российская супермодель Ирина Шейк снялась топлес для глянца, еще и не одна. Партнером красавицы стал вовсе не ее бойфренд, актер Брэдли Купер, а красивый испанский манекенщик Джон Кортахерена.

Поделившись фото в своем Instagram, Ира назвала Джона “своим настоящим другом”.

Шейк и Кортахерена позировали для глянца. Фото: Instagram

А еще она поразмышляла о том, кого в своей жизни может назвать “иконой”.

– Мои иконы – это, безусловно, моя мама и моя бабушка. Я выросла в семье женщин и усвоила, что женщина способна осуществить все, чего хочет. Женщины сильные, и моя икона сейчас – это сильная женщина, которая способна себя контролировать, жить сильно и независимо, любить свое тело. Моя настоящая икона – это обычная женщина – не модель, не актриса – что в состоянии контролировать себя и справляться со своей жизни, – сказала Шейк.

Читайте: Вы не Ира: обнаженная Шейк удивила новым имиджем

К слову, ранее Шейк примерила соблазнительный образ женщины-ковбоя.

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