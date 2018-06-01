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Канье Уэст выпустил новый альбом Ye

Рэпер Канье Уэст выпустил свой долгожданный восьмой альбом Ye.

Американский рэпер Канье Уэст выпустил восьмой студийный альбом, который получил название Ye.

Альбом, в который вошли 7 композиций, можно послушать на Apple Music.

Длительность пластинки составила 23 минуты.

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Уэст устроил премьеру нового альбома в ущелье в штате Вайоминг, куда он привез журналистов, музыкантов и звезд.

Напомним, Вест признался в зависимости от наркотиков.

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