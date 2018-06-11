Билеты на Atlas Weekend 2018: где и за сколько купить

Фестиваль Atlas Weekend 2018 продолжает продажу однодневных билетов по акционной цене.

До 13 июня билеты можно будет купить по акционной цене – в среду будет объявлен еще один хедлайнер и из-за этого повысится стоимость.

Билет на 4 июля до подорожания обойдется в 850 грн, а на остальные дни (5-8 июля) – в 750 грн каждый.

Стоимость абонемента на все дни фестиваля на сегодня составляет 1950 грн.

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Билеты по акционной цене можно купить, заполнив специальную форму.

На сайте фестивале билеты стоят уже дороже – 4 июля – 900 грн, с 5-8 июля – 800 грн, абонемент – 2100 грн.

Atlas Weekend 2018 продлится 6 дней – с 3-8 июля. Вход в первый день фестиваля бесплатный.

Напомним, культовая британская группа The Chemical Brothers станет хедлайнером фестиваля 7 июля.