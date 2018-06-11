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Паника на концерте Эминема: зрителей испугали звуки выстрелов

Фанатов Эминема испугали реалистичные эффекты во время концерта.

Звуковые эффекты во время выступления рэпера Эминема спровоцировали панику среди зрителей фестиваля Bonnaroo, сообщает Page Six.

В треке Kill You используется звук, имитирующий выстрелы. Услышав стрельбу, часть людей побежала к выходу, другие начали искать укрытие.

Позже некоторые зрители выразили недовольство столь реалистичными эффектами.

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Напомним, Эминем презентовал новый клип на трек Framed со своего последнего альбома Revival.

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