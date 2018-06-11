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Умер гитарист Дэнни Кируэн из Fleetwood Mac

Умер бывший гитарист легендарной британо-американской группы Fleetwood Mac Дэнни Кируэн. Ему было 68 лет.

Дэнни Кируэн из Fleetwood Mac

Об этом пишет The Guardian.

Причина смерти Кируэна не раскрывается.

Известно, что после 1970 года он стал бездомным.

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С коллективом Fleetwood Mac Дэнни Кируэн начал выступать в 1968 году, через год после основания. Тогда ему было 18 лет. Спустя некоторое время он пристрастился к алкоголю и бил изгнан из группы, занявшись после сольной карьерой.

В интервью  The Independent в 1993 году он заявил, что у него не было дома с тех пор, как он начал гастролировать с Fleetwood Mac.

К слову, 22 мая умер известный киевский археолог, ученый в области истории и археологии Киевской Руси и позднесредневековой Украины Глеб Ивакин.

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