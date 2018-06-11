Умер гитарист Дэнни Кируэн из Fleetwood Mac

Умер бывший гитарист легендарной британо-американской группы Fleetwood Mac Дэнни Кируэн. Ему было 68 лет.

Об этом пишет The Guardian.

Причина смерти Кируэна не раскрывается.

Известно, что после 1970 года он стал бездомным.

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С коллективом Fleetwood Mac Дэнни Кируэн начал выступать в 1968 году, через год после основания. Тогда ему было 18 лет. Спустя некоторое время он пристрастился к алкоголю и бил изгнан из группы, занявшись после сольной карьерой.

В интервью The Independent в 1993 году он заявил, что у него не было дома с тех пор, как он начал гастролировать с Fleetwood Mac.

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