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Океан Эльзы В небо жене – премьера песни

14 июня украинская группа Океан Эльзы выпустила новую композицию под названием В небо жене.

океан эльзы

Автором музыки и слов выступил Святослав Вакарчук. Мелодия песни появилась еще во время его пребывания в Стэнфордском университете зимой 2018 года.

Там музыкант не только учился, но и находил время для джем-сейшенов с друзьями. Во время одной из таких импровизаций и родилась мелодия, а вскоре, во время поездки по побережью Тихого океана Святославу пришли первые строки.

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Финальный текст песни был написан уже в Украине.

– Эта песня напомнила нам Океан Эльзы периода ранних двухтысячных. Мы хотели, чтобы она вышла в стиле первых альбомов, однако В небо жене все равно другая, потому что появились современные клавиши, совсем другой уровень записи, я пою иначе, чем тогда. И сам настрой мне полностью напоминает годы, когда мы работали над первыми альбомами, – рассказал Вакарчук.

Ранее российская певица Лолита Милявская спела песню Друг украинской группы Океан Эльзы в Ялте (Крым).

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