Концерт Imagine Dragons в Киеве: кто выступит на разогреве

Британская инди-рок-группа The Vaccines выступит перед концертом Imagine Dragons 31 августа на НСК Олимпийский.

The Vaccines не в новинку играть на одной сцене с рок-звездами первой величины – на их счету совместные выступления с Arctic Monkeys, The Rolling Stones, Muse и Red Hot Chili Peppers. С последними The Vaccines приезжали на фестиваль в Киеве в 2012 году.

Группа выпустила свой дебютный альбом в 2011 году. Он назывался What Did You Expect from the Vaccines?. С ним они заняли 4 место в чарте лучших альбомов года в Великобритании. Также они вошли в тройку лучших в чарте BBC Sound of 2011. Группу не раз номинировали на BRIT Awards.

В 2018 рокеры записали новую пластинку Combat Sports, с которым и приедут в Киев.

К слову, в марте Imagine Dragons презентовали клип на песню Next To Me. Режиссером 12-минутного видео стал голливудский режиссер Марк Пеллингтон.