BeLive 2018: в Киеве прошел первый летний фестиваль

С 21 по 24 июня в Киеве прошел фестиваль BeLive 2018 на НСК Олимпийский. За 4 дня здесь выступили действительно легендарные артисты: Jamiroquai, Everything Everything, Hurts, HONNE и Parov Stelar band.

Хоть 2-й и 3-й день были дождливыми это совсем не помешало артистам и посетителям прочувствовать всю атмосферу события.

Во-первых, все хедлайнеры отметили высокий уровень организации фестиваля и выразили желание вернуться. Jamiroquai и Hurts сделали счастливые посты в Instagram поблагодарив киевскую публику за энергетику.

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– Красивый Киев! Сегодня вечером мы будем хедлайнерами. BeLive на Олимпийском стадионе. Это будет грандиозно! – обещали Hurts и полностью подтвердили свои слова 22-го июня на Main Stage.

– BeLive festival спасибо за отличный вечер! – говорит Джей Кей со сцены дублируя в Instagram.

Во-вторых, фестиваль посетило много звезд украинского шоу-бизнеса. Среди посетителей были замечены Джамала, Наталья Могилевская, Евгений Синельников, Коля Серьга, Николай Матросов и другие.

– Я фанат фестивалей, это заметно по моему Instagram и Facebook. Очень рада, что в Киеве появился BeLive. Спасибо за отличных артистов, особенно за Jamiroquai, я его просто обожаю. Еще я очень ждала HONNE. Мы с ними давние интернет-приятели. Лет 5 назад, когда у них было только 100 подписчиков, я их заметила и мы начали переписываться и обмениваться музыкой. Даже думали записать совместную песню. Было невероятно приятно увидеть их на главной сцене, – поделилась ощущениями от фестиваля Джамала.

В-третьих, соцсети BeLive просто разрывает от комментариев и благодарности за красивую большую сцену и качественный звук. Такая по масштабам сцена впервые установлена на Олимпийском. Ее длина составила 60 метров, вся поверхность покрыта экранами, что дает возможность смотреть концерт комфортно с любой точки локации. А звук установлен с повторителями, что позволяет убрать эхо и дать ту четкость, которую мы слышали.

Кроме музыки гостям больше всего понравилась зона стендапа, получившая полную загрузку все дни, детская и конечно же уличная еда.

Самым популярным днем стало 24 июня, День молодежи.

Вход в этот день стоил всего 100 грн., а деньги с продаж отправились в фонд Таблеточки на лечение детей. Гости слушали 3-х хедлайнеров: Constantine, Mozgi и Время и Стекло.

– Нам настолько понравилось радовать людей, мы получили просто колоссальное количество позитивных комментариев. Так что, у нас практически нет выбора – планируем следующий год и начинаем над ним работу уже с понедельника, – делятся организаторы фестиваля Роман Тугашев и Влад Полонский.

Ранее мы писали о выступлении на фестивале Jamiroquai. Они стали хедлайнерами первого дня BeLive 2018 и представили свой новый альбом Automaton, который вышел в 2017 году.