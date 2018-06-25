PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка / Олег Винник станет хедлайнером Atlas Weekend 2018/

Олег Винник станет хедлайнером Atlas Weekend 2018

Украинский певец Олег Винник выступит на музыкальном фестивале Atlas Weekend 2018 3 июля. Вход в этот день будет бесплатным.

Олег Винник выступит на музыкальном фестивале Atlas Weekend 2018

Об этом сообщили организаторы фестиваля на официальной странице в Facebook.

– Рекомендуем цветочным магазинам вблизи ВДНХ запастись цветами, ведь один из хедлайнеров Atlas Weekend 2018 Олег Винник c эксклюзивной рок-программой! – говорится в сообщении.

Читайте: Atlas Weekend 2018: расписание фестиваля

Певец исполнит программу, состоящую преимущественно из рок-баллад и самых популярных хитов.

3 июля на главной сцене фестиваля будут выступать украинские артисты, а вход будет свободным.

Напомним, крупнейший в Украине музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2018 пройдет в Киеве на ВДНХ с 3 по 8 июля. Если вы пока не знаете кого слушать, то Факты ICTV подготовили небольшую справку о топ-исполнителях на сценах Atlas Weekend 2018.

Фото: Facebook/Olegg.Vynnyk.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка