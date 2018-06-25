Олег Винник станет хедлайнером Atlas Weekend 2018

Украинский певец Олег Винник выступит на музыкальном фестивале Atlas Weekend 2018 3 июля. Вход в этот день будет бесплатным.

Об этом сообщили организаторы фестиваля на официальной странице в Facebook.

– Рекомендуем цветочным магазинам вблизи ВДНХ запастись цветами, ведь один из хедлайнеров Atlas Weekend 2018 — Олег Винник c эксклюзивной рок-программой! – говорится в сообщении.

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Певец исполнит программу, состоящую преимущественно из рок-баллад и самых популярных хитов.

3 июля на главной сцене фестиваля будут выступать украинские артисты, а вход будет свободным.

Напомним, крупнейший в Украине музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2018 пройдет в Киеве на ВДНХ с 3 по 8 июля. Если вы пока не знаете кого слушать, то Факты ICTV подготовили небольшую справку о топ-исполнителях на сценах Atlas Weekend 2018.

Фото: Facebook/Olegg.Vynnyk.