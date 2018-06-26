Atlas Weekend 2018: Звери отказались выступать на фестивале

Российская группа Звери отказалась от выступления на фестивале Atlas Weekend в Киеве из-за проблем с организаторами.
Об этом сообщается в Instagram группы.
– Внимание, Киев! К сожалению группа Звери не приедет на фестиваль Atlas Weekend. Отменять наш концерт было тяжело, но необходимо, – говорится в сообщении.
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По словам музыкантов, причиной отмены выступления стал “непрофессиональный подход принимающей стороны”.
Напомним, культовая британская группа The Chemical Brothers станет хедлайнером фестиваля 7 июля.
Фото: dorognoe.ru.
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