Atlas Weekend 2018: онлайн-трансляция фестиваля

3 июля в Киеве состоялось открытие самого масштабного фестиваля восточной Европы Atlas Weekend 2018. Первый день музыкального праздника традиционно будет бесплатным.

За неделю до начала фестиваля стало известно, что хедлайнером первого дня станет Олег Винник. Его выступление намечено на 23.00-23.40.

Также сегодня выступит Монатик, Настя Каменских, ВВ, СКАЙ, Her и остальные.

Читайте: Atlas Weekend 2018: расписание фестиваля

В Киеве стартовал Atlas Weekend 2018. Собираетесь посетить фестиваль? Ни в коем случае 50%, 13 голосов 13 голосов 50% 50%

Посещу выступления в один из дней 31%, 8 голосов 8 голосов 31% 31%

Так, приобрели билеты на весь уик-энд 15%, 4 голоса 4 голоса 15% 15%

Лучше схожу в ночной клуб 4%, 1 голос 1 голос 4% 4% Всего голосов: 26 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Для тех, кто не может попасть на фестиваль, но очень хочет, организаторы подготовили онлайн-трансляцию.



К слову, если вы пока не знаете кого слушать на фестивале, то Факты ICTV подготовили небольшую справку о топ-исполнителях на сценах Atlas Weekend 2018.