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Atlas Weekend 2018: онлайн-трансляция фестиваля

3 июля в Киеве состоялось открытие самого масштабного фестиваля восточной Европы Atlas Weekend 2018. Первый день музыкального праздника традиционно будет бесплатным.

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За неделю до начала фестиваля стало известно, что хедлайнером первого дня станет Олег Винник. Его выступление намечено на 23.00-23.40.

Также сегодня выступит Монатик, Настя Каменских, ВВ, СКАЙ, Her и остальные.

Читайте: Atlas Weekend 2018: расписание фестиваля

В Киеве стартовал Atlas Weekend 2018. Собираетесь посетить фестиваль?

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    13 голосов 50%
    50%
  • Посещу выступления в один из дней 31%, 8 голосов
    8 голосов 31%
    31%
  • Так, приобрели билеты на весь уик-энд 15%, 4 голоса
    4 голоса 15%
    15%
  • Лучше схожу в ночной клуб 4%, 1 голос
    1 голос 4%
    4%
Всего голосов: 26

Для тех, кто не может попасть на фестиваль, но очень хочет, организаторы подготовили онлайн-трансляцию.

К слову, если вы пока не знаете кого слушать на фестивале, то Факты ICTV подготовили небольшую справку о топ-исполнителях на сценах Atlas Weekend 2018.

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