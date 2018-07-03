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Расписание на 3 июля Atlas Weekend 2018

3 июля в Киеве стартовал крупнейший фестиваль восточной Европы Atlas Weekend 2018.

АТЛАС ВИКЕНД

Сегодня на Atlas Weekend 2018 пройдет День украинской музыки. На сценах фестиваля выступят ВВ, Настя Каменских, Монатик, Олег Винник и еще очень много исполнителей.

Читайте: Atlas Weekend 2018: расписание фестиваля

Вход на фестиваль бесплатный, а метро будет работать на час дольше.

В Киеве стартовал Atlas Weekend 2018. Собираетесь посетить фестиваль?

Результаты

Для тех, кто никак не может найти полное расписание выступлений 3 июля, Факты ICTV публикуют в удобном формате.

К слову, если вы пока не знаете кого слушать на фестивале, то Факты ICTV подготовили небольшую справку о топ-исполнителях на сценах Atlas Weekend 2018.

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