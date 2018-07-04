Расписание на 4 июля Atlas Weekend 2018

4 июля в Киеве пройдет второй день крупнейшего фестиваля восточной Европы Atlas Weekend 2018.
Сегодня на Atlas Weekend 2018 выступят Skillet, 5`nizza, Lost Frequencies, Друга Ріка, Скрябин и другие.
Хедлайнером второго дня фестиваля станет диджей Мартин Гаррикс.
Читайте: Atlas Weekend 2018: расписание фестиваля
Также сегодня должен был выступить Tom Odell, но вчера он отменил свое выступлениеи перенес его на следующий год.
В Киеве стартовал Atlas Weekend 2018. Собираетесь посетить фестиваль?
Для тех, кто никак не может найти полное расписание выступлений 4 июля, Факты ICTV публикуют в удобном формате.
К слову, если вы пока не знаете кого слушать на фестивале, то Факты ICTV подготовили небольшую справку о топ-исполнителях на сценах Atlas Weekend 2018.
Фото: Илья Липчак.
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