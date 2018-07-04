Винник зажег на Atlas Weekend 2018: как прошел первый день фестиваля

Вчера, 3 июля, на ВДНХ стартовал самый крупный фестиваль в Украине Atlas Weekend 2018.

Открытие фестиваля ознаменовалось уже традиционным Днем украинской музыки. Вход на мероприятие был бесплатным, поэтому все желающие могли насладиться своими любимыми исполнителями сполна.

В этот день на главной сцене фестиваля выступили Alekseev, MONATIK, ВВ, Настя Каменских, Олег Винник и другие.

В Киеве стартовал Atlas Weekend 2018. Собираетесь посетить фестиваль? Так, приобрели билеты на весь уик-энд

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Посещу выступления в один из дней

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Те, кто не смог попасть на фестиваль могли посмотреть онлайн-трансляцию фестиваля.

В расписании произошли изменения и программа сдвинулась на 30-40 минут, что вызвало негодование посетителей фестиваля.

Также во время мероприятия меломаны, купившие билеты на 4 июля, узнали, что хедлайнер Tom Odell отменил свое выступление и перенес его на следующий год.

Но все негативные эмоции прошли, когда на сцене появился Alekseev, а потом MONATIK, который, как всегда, “закружил” публику своими танцами, а потом все хором спели с Олегом Скрипкой про Весну.

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Хедлайнером первого дня фестиваля стал секс-символ украинского шоу-бизнеса Олег Винник. Певец презентовал рок-программу Ты в курсе, не забыв о своих уже бессмертных хитах.

Несмотря на множество ироничных комментариев в соцсетях по поводу участия певца в фестивале, именно его выступление стало топовым на Atlas Weekend. Послушать Винника пришли тысячи поклонников. Толпа танцевала и хором пела Вовчицю, Нино, Возьми меня в свой плен и другие песни.

После того, как певец ушел сцены, все начали неспешно расходиться по домам, так как метро продлило свою работу на 1 час. Но даже стоя на платформе, песни Винника “не отпускали” фанатов. В Facebook появилось видео, как люди в метро поют Нино.

































Винник зажег на Atlas Weekend 2018: как прошел первый день фестиваля / 17 фотографий

Какое количество людей пришло на Винника пока неизвестно, но в соцсетях говорят, что это абсолютный рекорд Atlas Weekend. Сам певец признался, что на его сольный концерт максимум приходило 20 тысяч человек.

Поклонники в восторге от такого открытия фестиваля и делятся в соцсетях своими видео.

К слову, если вы пока не знаете кого слушать в остальные дни фестиваля, то Факты ICTV подготовили небольшую справку о топ-исполнителях на сценах Atlas Weekend 2018.

Фото, Видео: Iegor Shumikhin, Илья Липчак, Atlas Weekend.