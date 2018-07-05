Вчера, 4 июля, на ВДНХ прошел второй день музыкального фестиваля Atlas Weekend 2018.

На фестивале, в сравнии с первым днем, было не так много людей, так как вчера был первый день входа на территорию Atlas Weekend по билетам. 3 июля мероприятие посетили 154 тысячи человек и это стало абсолютным рекордом фестиваля.

В этот день на главной сцене выступили Selecta, Sender, Da Candy, Lost Frequencies, Don Diablo и Martin Garrix.

В Киеве стартовал Atlas Weekend 2018. Собираетесь посетить фестиваль? Посещу выступления в один из дней 36%, 43 голоса 43 голоса 36% 36%

Ни в коем случае 34%, 41 голос 41 голос 34% 34%

Так, приобрели билеты на весь уик-энд 25%, 30 голосов 30 голосов 25% 25%

Лучше схожу в ночной клуб 4%, 5 голосов 5 голосов 4% 4% Всего голосов: 119 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Как и в первый день, тайминг выступлений на West Stage и North Stage был смещен на 30-35 минут.

Один из главных хедлайнеров 4 июля Tom Odell накануне отменил свое выступление, чем вызвал печаль у многих фестивальщиков, которые покупали однодневный билет, чтобы посетить именно его лайв.

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Публика тепло встретила бельгийского диджея Lost Frequencies. В соцсетях многие называют его выступление самым сильным на главной сцене вчерашнего дня.







Диджейский Atlas Weekend 2018: как прошел второй день фестиваля / 4 фотографии

Фото: Lost Frequencies/Atlas Weekend 2018.

После на Main Stage вышел нидерландский диджей Don Diablo. Он приготовил для публики красочное и яркое шоу, которое очаровало поклонников. Толпа не успевала танцевать под любимые хиты и снимать действо на сцене на смартфоны, чтобы запечатлеть момент.

Фото: Don Diablo/Atlas Weekend 2018.

В конце самого диджейского дня фестиваля выступил 22-летний Martin Garrix. Музыканта называют диджеем №1 в мире и не зря. Ему удалось заставить поклонников без остановки танцевать под свои хиты, учитывая, что последние 3 часа меломаны открывались под Lost Frequencies и Don Diablo.

Фото: Martin Garrix/Atlas Weekend 2018.

Также стоит отметить, что на West Stage в это время выступала всеми любимая группа 5`nizza. Люди разрывались между хедлайнерами и отметили, что такой тайминг несправедлив.



Диджейский Atlas Weekend 2018: как прошел второй день фестиваля / 2 фотографии

Поклонники остались довольны самым танцевальным днем фестиваля и делятся в Instagram своими видео.

К слову, если вы пока не знаете кого слушать в остальные дни фестиваля, то Факты ICTV подготовили небольшую справку о топ-исполнителях на сценах Atlas Weekend 2018.

Фото: Instagram.