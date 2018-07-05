Расписание на 5 июля Atlas Weekend 2018

5 июля в Киеве пройдет третий день музыкального фестиваля Atlas Weekend 2018.

Сегодня на Atlas Weekend 2018 выступят Atomic Simao, Kadnay, Pianoboy, WhoMadeWho и другие.

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Хедлайнером третьего дня фестиваля станет LP. За последний год певица уже дважды посещала столицу – в июне и декабре прошлого года. Обы концерта вызвали аншлаг и sold out.

В Киеве стартовал Atlas Weekend 2018. Собираетесь посетить фестиваль? Посещу выступления в один из дней 36%, 46 голосов 46 голосов 36% 36%

Ни в коем случае 35%, 45 голосов 45 голосов 35% 35%

Так, приобрели билеты на весь уик-энд 24%, 31 голос 31 голос 24% 24%

Лучше схожу в ночной клуб 4%, 5 голосов 5 голосов 4% 4% Всего голосов: 127 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Для тех, кто никак не может найти полное расписание выступлений 5 июля, Факты ICTV публикуют в удобном формате.

К слову, если вы пока не знаете кого слушать на фестивале, то Факты ICTV подготовили небольшую справку о топ-исполнителях на сценах Atlas Weekend 2018.

Фото: Илья Липчак.