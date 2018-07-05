Расписание на 5 июля Atlas Weekend 2018

5 июля в Киеве пройдет третий день музыкального фестиваля Atlas Weekend 2018.
Сегодня на Atlas Weekend 2018 выступят Atomic Simao, Kadnay, Pianoboy, WhoMadeWho и другие.
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Хедлайнером третьего дня фестиваля станет LP. За последний год певица уже дважды посещала столицу – в июне и декабре прошлого года. Обы концерта вызвали аншлаг и sold out.
В Киеве стартовал Atlas Weekend 2018. Собираетесь посетить фестиваль?
- Посещу выступления в один из дней 36%, 46 голосов46 голосов 36%36%
- Ни в коем случае 35%, 45 голосов45 голосов 35%35%
- Так, приобрели билеты на весь уик-энд 24%, 31 голос31 голос 24%24%
- Лучше схожу в ночной клуб 4%, 5 голосов5 голосов 4%4%
Всего голосов: 127
Для тех, кто никак не может найти полное расписание выступлений 5 июля, Факты ICTV публикуют в удобном формате.
К слову, если вы пока не знаете кого слушать на фестивале, то Факты ICTV подготовили небольшую справку о топ-исполнителях на сценах Atlas Weekend 2018.
Фото: Илья Липчак.