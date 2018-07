Почти как Винник: LP собрала аншлаг на Atlas Weekend 2018

Вчера 5 июля на ВДНХ прошел третий день музыкального фестиваля Atlas Weekend 2018.

В этот день на главной сцене выступили фестиваля Atomic Simao, Kadnay и Pianoboy.

На третий день Atlas Weekend расписание наконец-то уладили и все могли послушать любимых исполнителей без мучительных задержек.

Также вчера стало известно, что группа Кровосток отменила свое выступление в субботу из-за перелома ноги у вокалиста. Музыканты пообещали, как и Tom Odell, выступить на фестивале в следующем году.

В Киеве стартовал Atlas Weekend 2018. Собираетесь посетить фестиваль? Так, приобрели билеты на весь уик-энд

Ни в коем случае

Посещу выступления в один из дней

Лучше схожу в ночной клуб Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

В 17.00 на сцену вышли Atomic Simao. Как всегда они сумели загипнотизировать публику своей музыкой. Помимо инди-рока, группа играет психоделический рок и эйсид джаз, что является нечастым явлением в украинкой музыке.

Читайте: Винник зажег на Atlas Weekend 2018: как прошел первый день фестиваля Диджейский Atlas Weekend 2018: как прошел второй день фестиваля Atlas Weekend 2018: расписание фестиваля

Хедлайнером 5 июля стала всеми любимая Лаура Перголицци, более известная как LP. Певица дважды приезжала в Киев в прошлом году и уже тогда стало понятно, что клуб и даже НСК Олимпийский для нее малы. На обоих концертах был sold oud. Теперь же все поклонники LP удобно вместились на открытой площадке самой большой сцены Atlas Weekend.

Певица уже давно очаровала украинскую публику, поэтому неожиданностей тут быть не могло. Толпа танцевала и хором подпевала все песни. LP исполнила хиты – Someday, Other People и, конечно, Lost on you.

Публикация от Atlas Weekend (@atlasweekend) 5 Июл 2018 в 4:17 PDT

Стоит отметить, что выступление LP совпало с выступлением датской группы WhoMadeWho. Ребята представили новый альбом Through The Walls. И хотя конкурировать с Перголицци бесполезно, у WhoMadeWho достаточно преданных фанатов, которые танцевали до последнего и настойчиво вызывали музыкантов на бис. Выступление группы получилось танцевальным и одновременно душевным.

















Почти как Винник: LP собрала аншлаг на Atlas Weekend 2018 / 9 фотографий

Фестивальщики в восторге от экватора фестиваля и новой встречи с любимой LP. Многие поклонники отметили, что если LP решит приехать снова, то билеты будут распроданы, как и в предыдущие разы.

К слову, если вы пока не знаете кого слушать в остальные дни фестиваля, то Факты ICTV подготовили небольшую справку о топ-исполнителях на сценах Atlas Weekend 2018.

Фото, видео: Instagram, Facebook.