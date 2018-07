UPark Festival 2018: 5 причин пойти на фестиваль

UPark Festival возвращается в Киев уже в этом месяце. 25 и 26 июля стадион Динамо имени Лобановского превратится в главную музыкальную арену страны.

За два дня здесь выступят лучшие музыканты Британии, Швеции, Исландии и Украины. Причин для того, чтобы посетить этот музыкальный луна-парк может быть миллион.

Читайте: 21 гримерка, банановый хлеб и стол для тенниса: райдер Gorillaz в Киеве

Факты ICTV постарались отобрать 5 главных причин.

Причина №1: сходить на фестиваль европейского уровня в Киеве

С момента своего первого анонса украинские пользователи Facebook окрестили UPark – фестивалем европейского уровня. И здесь вряд ли уместно спорить, так как ни одно мероприятие в Киеве за годы независимости не собирало столько музыкальных звезд. Здесь выступят и Kaleo, и Tove Lo, и сами Massive Attack c Gorillaz. Все они будто бы только что сошли с афиш американских и европейских фестивалей, а их хиты прямо сейчас в топах Billboard.

Локация – прямо в центре города, а цена за два дня фестиваля такая же, как за билет на один сольный концерт Gorillaz. Киев – новый Берлин? Согласны. И фестивали у нас на уровне.

Причина №2: устроить себе вечеринку посреди недели

Фото: geardiary/Instagram

Говорят, среда – это маленькая пятница. Но когда в этот день недели в Киев приезжает поп-дива Tove Lo, среду уже можно официально обводить красным маркером. Три года назад она взорвала интернет треком Habits, а уже вскоре отправилась в тур с Katy Perry. Сейчас на ее счету с десяток хитов, номинация на Grammy и горячие позиции в чартах. Но главное – она, как никто другой, может раскачать стадион в считанные секунды.

Причина №3: провести самый романтический вечер года

Фото: ania_shrimpton/Instagram

Музыка Massive Attack входит чуть ли не во все подборки романтической музыки – от плейлистов Spotify до топов на Reddit. Добавьте сюда новый альбом Bonobo – Migration – и получите саундтрек, если не к романтическому фильму с хеппи-эндом, то хотя бы музыку для самого теплого вечера 2018-го.

Причина №4: услышать живьем новые треки ONUKA задолго до зимнего концерта в Киеве

Фото: onukaofficial/Instagram

И хотя киевская презентация нового альбома группы группы запланирована только на декабрь, выступление группы на UPark станет своеобразным ее тизером. Здесь ONUKA сыграет впервые перед киевской аудиторией фрагменты альбома MOZAЇKА. А таким трекам, как GOLOS или ANIMAL стадион должен очень даже подойти.

Причина №5: услышать новый альбом Gorillaz и ту самую Feel Good

Фото: denholmhewlett/Instagram

Для того, чтобы окончательно развенчать миф о том, что Gorillaz бывают только в мультиках, Деймон Албарн везет на киевский концерт более 40 музыкантов. А кроме этого шоу класса А, с которым команда гастролирует только на самых больших фестивалях Европы. Все это – только для того, чтобы представить Киеву свою новую пластинку The Now Now и сыграть лучшие треки из своей дискографии. Само шоу продлиться более полутора часа, а в сетлисте группы, кажется, есть все за что их любит мир – от Feel Good Inc до Saturnz Barz.

Ранее мы публиковали финальный лайн-ап UPark Festival 2018.

Фото: UPark Festival/Facebook.