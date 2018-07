UPark Festival 2018: расписание фестиваля

UPark Festival 2018 пройдет в Киеве на стадионе имени Лобановского 25 и 26 июля. За 2 дня на его сценах выступят 8 всемирно известных артистов.

Хедлайнерами первого дня — 25 июля — станут Gorillaz, которые объединяют в своем шоу виртуальный мир и реальных артистов в невероятных инсталляциях, с использованием фантастических светло-визуальных технологий.

Читайте: 21 гримерка, банановый хлеб и стол для тенниса: райдер Gorillaz в Киеве

Хедлайнеры второго дня — 26 июля — Massive Attack — культовые британские музыканты, основатели жанра трип-хоп. Участники группы постоянно сотрудничают с другими популярными музыкантами как соавторы, продюсеры и авторы ремиксов отдельных композиций. Massive Attack авторы совместных композиций с Tricky (Blue Lines), Мадонной (I Want You), Дэвидом Боуи (Natureboy), Шинейд о’Коннор (100th Window), Björk (New World), Young Fathers (Take It There). Последние также выступят на UPark Festival 2018.

Для тех, кто никак не может найти полное расписание выступлений, Факты ICTV публикуют в удобном формате.

Ранее Факты ICTV писали 5 причин пойти на фестиваль.