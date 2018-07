Гипноз от Massive Attack и волшебство Bonobo: в Киеве прошел UPark Festival

26 июля в Киеве прошел второй день музыкального фестиваля UPark Festival.

Погода второго дня порадовала меломанов больше, чем 25 июля. Киев обошелся без ливней, и танцы не отягощались полиетиленовыми дождевиками.

Первой на сцене появилась ONUKA, которая показала класс с духовыми инструментами и исполнила соло на свирели.

После вышла шотландская группа Young Fathers. Музыканты представили новый альбом – Cocoa Sugar.

К слову, Young Fathers не впервые играют в Киеве. Они уже приезжали в украинскую столицу в 2015 году.

Британец Bonobo очаровал публику своим легким звучанием. После отыгранного сета, верные поклонники не прекращали аплодировать, пока певец не сдался и не вышел на бис.

Читайте: Афиша на 2018 год: лучшие концерты и фестивали Украины

В 22.00 пришло время самого ожидаемого момента фестиваля – выступление культовых Massive Attack. Группа не подвела поклонников. В случае с Bonobo многие начали жаловаться на плохой звук на фестивале, но на Massive Attack все было идеально – и звук и шоу.

Ми усі у цьому разом – такая надпись появляется на экране киевского шоу Massive Attack. Тысячи людей поднимают вверх смартфоны, чтобы запечатлеть момент. Другие – не отрывая ни на минуту глаз от сцены – гипнотически двигаются под музыку британской трип-хоп группы. Музыканты постоянно говорили своим фанатам “дякую”, а на сцене в качестве видеоряда были актуальные новости на украинском языке. Их специально разработанное для Украины шоу, в котором немало провокации и протеста, становится финальной нотой UPark Festival 2018.

Полтора часа выступления пролетели, как 10 минут, что доказывает поистине гипнотическое действие перформанса Massive Attack.

За два дня фестиваля его лайн-ап объединил артистов, которых сегодня не услышишь на украинском радио, но именно они в глобальном контексте задают вектор культурного развития. Кроме вышеупомянутых команд, здесь свою музыку презентовали Gorillaz, Tove Lo, Kaleo и YUKO. После своих выступлений их можно было встретить прямо под сценой – уже в качестве гостей.

Фестиваль с такого уровня музыкантами не могли пропустить и украинские звезды – в частности Джамала и Святослав Вакарчук.

Лидер Океана Эльзы даже похвастался в Facebook возможностью пообщаться с Massive Attack за кулисами.

– Один из лучших концертов за всю мою жизнь! – написал он.



Все они здесь и в первый день. Тогда, несмотря на штормовое предупреждение, на сцену все же вышло несколько десятков музыкантов Gorillaz. На UPark они собрались, чтобы представить свою новую пластинку The Now Now. Специальные гости шоу – американское хип-хоп трио De Le Soul. Вместе с Gorillaz они исполнили трек Superfast Jellyfish и тот самый Feel Good Inc., от которого вибрировал, кажется, даже купол Верховной Рады.

Напомним, по версии американского издания Wired, шоу Gorillaz входит в топ самых высокотехнологичных концертов современности. Для того, чтобы объединить виртуальных героев и реальных музыкантов, группа привезла в Киев тонны дополнительного сценического света.

Фото: Facebook.