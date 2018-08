Миллион просмотров за сутки! Британская группа сняла клип в Киеве

Рок-группа Bring Me The Horizon из Великобритании сняла клип в Киеве на песню Mantra.

Новый музыкальный хит войдет в будущий альбом amo.

Об этом сообщают на The Village Украина.

В новом видеоролике Bring Me The Horizon можно увидеть кадры с киевского Октябрьского дворца и съемочного павильона, а одну из главных ролей исполнила украинская актриса Виктория Варлей. Девушка ранее принимала участие в съемках клипа Wings в другой британской группы Hurts.

Новый видеоклип стал первым за последние 2 года и был опубликован вчера, 24 августа. Всего за сутки после публикации его просмотрело более миллиона YouTube-пользователей. Релиз нового музыкального альбома группы ожидается 11 января 2019 года.

К слову, популярный британский певец Калум Скотт снял в Киеве клип на песню под названием You Are The Reason. Клип за сутки собрал один миллион просмотров.