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MELOVIN выпустил новый трек That’s Your Role

Украинский певец и участник Евровидения-2018 MELOVIN выпустил песню That’s Your Role.

Трек появился на  YouTube.

О новой песне MELOVIN ничего не сообщал, лишь подписал ее world premiere (мировая премьера).

Читайте: Евровидение 2018: MELOVIN прокомментировал оценки жюри

Трек записан на английском языке и получился очень танцевальным.

Напомним, в финале Евровидения 2018 представитель Украины MELOVIN набрал 130 баллов и занял 17-е место.

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