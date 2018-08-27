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Лучший клип 2018 по версии MTV Video Music Awards снимался в Киеве

Лучший танцевальный клип 2018 года диджея Avicii и певицы Риты Оры на песню Lonely Together снимали в Киеве.

Об этом сообщает Art Ukraine News.

– В ночь с 20 на 21 августа в Нью-Йорке состоялась церемония награждения престижной премии MTV Video Music Awards. Лучшим танцевальным клипом 2018 года стало видео диджея Avicii и певицы Риты Оры на песню Lonely Together, съемки которого проходили в Киеве, – отмечается в сообщении.

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Клип снимали в украинской столице в 2017 году. Над съемками работала студия Kiev Postproduction.

В ролике показан Рыбальский мост, Ботанический сад имени Гришко и парк Победа.

Кроме того, героями видео стали украинский музыкант Артем Угодников из проектов Alloise и Dvoe и его жена Алина.

К слову, популярный британский певец Калум Скотт снял в Киеве клип на песню под названием You Are The Reason. Клип за сутки собрал один миллион просмотров.

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