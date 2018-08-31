Лирик-видео Макса Барских на песню Вспоминать

Украинский певец Макс Барских представил лирик-видео на свой сингл Вспоминать.

В видео тысячи личных историй слушателей объединены в одно осеннее воспоминание о любви.

Вспоминать – первый сингл из будущего альбома музыканта 7. Он посвящен семи чувствам, которые его автор испытал за два года, прошедшие с момента релиза мультиплатинового альбома Туманы.

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– Воспоминания – это чаще всего фрагменты лучшего, которые остаются после отношений. Я помню только хорошее и оставляю себе светлый портрет человека, которого любил. Вас ждёт очень откровенный альбом и он уже в пути, – говорит Макс Барских.

Дату релиза пятого лонг-плея музыканта объявит выпускающий лейбл. А live-презентация альбома 7 состоится 29 ноября в киевском международном выставочном центре. Режиссёром грандиозного шоу выступает Алан Бадоев.



Напомним, в июле Барских удивил новым образом и засветил название будущего трека Полураздета.