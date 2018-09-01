PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка / Imagine Dragons в Киеве: Дэн Рейнольдс вышел на сцену с флагом Украины/

Imagine Dragons в Киеве: Дэн Рейнольдс вышел на сцену с флагом Украины

31 августа на НСК Олимпийский в Киеве выступила популярная американская группа Imagine Dragons.

Imagine Dragons у Києві

Концерт прошел в рамках тура в поддержку альбома Evolve, который вышел в 2017 году.

На стадионе звучали Start Over, Next To Me, хит группы The Police Every Breath You Take и другие.

Читайте: Куда пойти в сентябре в Киеве: топ-10 лучших мероприятий

Во время исполнения хита It’s Time фронтмен Дэн Рейнольдс вынес на сцену украинский флаг.

Напомним, 25 августа Imagine Dragons презентовали видео на песню Natural.

Фото, видео: Обозреватель, Instagram.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка