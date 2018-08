Imagine Dragons в Киеве: Дэн Рейнольдс вышел на сцену с флагом Украины

31 августа на НСК Олимпийский в Киеве выступила популярная американская группа Imagine Dragons.

Концерт прошел в рамках тура в поддержку альбома Evolve, который вышел в 2017 году.

На стадионе звучали Start Over, Next To Me, хит группы The Police Every Breath You Take и другие.

Во время исполнения хита It’s Time фронтмен Дэн Рейнольдс вынес на сцену украинский флаг.

Напомним, 25 августа Imagine Dragons презентовали видео на песню Natural.

Фото, видео: Обозреватель, Instagram.