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Земфира выпустила новую песню – Джозеф

Российская певица Земфира Рамазанова выпустила песню Джозеф.

земфира

Об этом сообщили в официальном сообществе певицы в соцсети.

В записи принимали участие электронщик Mujuice, гитарист группы Обе две Дмитрий Емельянов, а также Стив Уэстон и Майк Хиллиер.

Читайте: Земфира попала в “черный список” ФИФА

Сингл уже доступен для скачивания. В основе текста – фрагменты стихотворений Иосифа Бродского Новые стансы к Августе и Румянцевой победам.

К слову, в прошлом году сообщалось, что Земфира и актриса и режиссер Рената Литвинова поженились.

Фото: dreamstime.

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