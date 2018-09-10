Эрос Рамазотти выступит в Киеве – дата

Итальянский певец Эрос Рамазотти выступит во Дворце спорта в Киеве 8 октября 2019 года.

Рамазотти привезет в Киев свой новый альбом Vita Ce N’è, который выйдет 23 ноября. Его украинская презентация состоится 8 октября следующего года.

Эрос Рамазотти по праву считается одним из самых популярных итальянских певцов и композиторов. Это он привил слушателям любовь к итальянскому и испанскому языкам, заставив всю Европу полюбить романтические баллады.

Рамазотти выпустил 11 студийных, несколько концертных альбомов и более 40 синглов, практически каждый из которых становился хитом в странах Европы, Южной и Центральной Америки.

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За спиной Эроса — совместные концерты с Родом Стюартом, Элтоном Джоном и Джо Кокером, дуэты — с Шер, Тиной Тернер, Андреа Бочелли, Пэтси Кенсит, Адриано Челентано, Анастейшей, Лучано Паваротти и другими звездами.

В Киев певец приедет в рамках мирового турне Vita Ce N’è, которое начнется 17 февраля 2019 года с концерта в Мюнхене и охватит 5 континентов. При создании концертных шоу Рамазотти используются современные визуальные эффекты и уникальная динамическая сцена. В туре его сопровождает команда из 100 человек и 10 фур профессионального оборудования.

Напомним, 30 сентября на НСК Олимпийский выступит испанский певец Энрике Иглесиас.