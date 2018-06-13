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Единогласны: украинцы покорили жюри America’s Got Talent

Украинская команда с номером The Escape (Побег) получила единогласное одобрение от жюри 13-го сезона шоу America’s Got Talent (Америка имеет талант) и прошла в следующий этап конкурса.

Жюри конкурса поразила оригинальность, актуальная тематика и использования новейших технологий в номере.

По сюжету выступления герой попадает в виртуальную реальность. Путешествие сначала кажется веселой прогулкой, но скоро превращается в динамическую гонку на выживание, во время которой герой преодолевает множество препятствий в поисках спасения.

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Над номером работали команды Front Pictures, Red Rabbit Entertainment (хореограф Константин Томильченко и режиссер Александр Братковский) и компания PROFI LTD.

К слову, ранее сообщалось об успехе украинских воздушных гимнастов на шоу Little Big Shots.

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