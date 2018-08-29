Стартовал 8 сезон МастерШефа

28 августа стартовал восьмой сезон популярного кулинарного шоу МастерШеф.

Премьера шоу прошла на телеканале СТБ.

Судьи 8 сезона МастерШефа – Татьяна Литвинова, Дмитрий Горовенко и Эктор Хименес-Браво пообещали зрителям, что в новом сезоне закипят страсти и запахнет жареным.

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Поклонников проекта ждут не только новые участники, но и новые правила, конкурсы и очень много кулинарии.

Напомним, победителем 7 сезона кулинарного шоу МастерШеф – Вадим Бжезинский. Повар получил полмиллиона гривен и обучение в одной из самых престижных кулинарных школ мира Le Cordon Bleu.