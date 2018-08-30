Холостяк 9 сезона – стало известно имя

Главным гером 9 сезона популярного шоу Холостяк стал ведущий телеканала М1 и радиостанции Русское радио Украина, главный редактор мужского журнала XXL Никита Добрынин.

Об этом сообщает телеканал СТБ.

Новому Холостяку 30 лет. Почти все его время занимают работа, спорт и путешествия, но Никита считает, что карьера – далеко не все для мужчины, ведь она не сделает его полностью счастливым.

– Моя жизнь довольно динамичная и насыщенная, а дом для меня крепость, в которую хочется возвращаться, где мне и моей девушке должно быть спокойно и уютно вместе. Я тот человек, который всегда будет любить свою жену немного больше, чем наших детей. На своем примере я готов показать, что за любовь и отношения стоит бороться, и я искренне надеюсь, что смогу встретить свою половинку на этом проекте, – рассказал он.

Директор ТО Анна Калина отмечает, что Никита Добрынин – первый Холостяк, который понравился телезрителям еще до того, как официально стал Холостяком в реалити.

– В этом году мы впервые дали возможность предложить имя нового Холостяка тем, для кого создаем этот проект – нашим зрителям. В течение июня они озвучивали своих фаворитов и голосовали на официальных страницах канала (сайт СТБ, соцсети и приложение Телепортал). Нам приятно, что выбор зрителей (а имя Никиты звучало в комментариях чаще всего) абсолютно совпадает с нашим. Итак, мы смотрим со зрителями в одном направлении, что меня и команду, конечно же, очень радует. Стильный, вежливый, образованный, внимательный – это точно про нашего Холостяка. В нем чувствуется достойное воспитание и мужская зрелость. Идеальное спортивное тело не оставит равнодушной ни одну девушку. Кстати, нашим участницам в этом сезоне будет особенно нелегко завоевать Холостяка, ведь за плечами у Никиты уже есть опыт официального брака и точное понимание того, что именно он ищет в долгосрочных отношениях, – сказала Анна.

О Холостяке:

Никита Добрынин родился 30 декабря 1987 года, вырос в Черновцах.

В 2009 году окончил факультет журналистики Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. С 2005 года, еще будучи студентом, Никита начал работать ведущим на местных радиостанциях и телеканале Черновцы.

В 2008 году будущий Холостяк переехал в Киев и стал ведущим радиостанции Русское радио Украина. После чего началась его успешная карьера телеведущего на всеукраинских каналах.

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Сегодня Никита Добрынин – ведущий телеканала М1 и радиостанции Русское радио Украина, а также главный редактор мужского журнала XXL (Украина).

Много занимается спортом: тайский бокс, серфинг, кроссфит, стрельба.

Музыкальные предпочтения: Travis Scott, Childish Gambino, Nicki Minaj, The Weeknd, Benjamin Clementine, Океан Эльзы, Kazka.

Рост Холостяка – 182 см.

Напомним, премьера девятого сезона Холостяка состоится в марте 2019 года. Ведущим проекта станет Григорий Решетник, а ведущей пост-шоу Холостяк. Как выйти замуж – Роза Аль-Намри.