Знакомьтесь, Плутон: MELOVIN завел питомца

В Instagram MELOVIN появилось волшебное фото нового домашнего любимца.

MELOVIN поделился с поклонниками первым снимком своего нового домашнего любимца. Кроме этого, певец признался, как назвал животное.

– Знакомьтесь, это моя собака Плутон. Я уже жду его знакомства с моим котом Цитрусом, – написал певец.

У Плутона уже есть страница в Instagram.

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Оба животных певца уже имеют большую популярность в сети. MELOVIN создал страницу в Instagram двух любимцев, добавив к кличкам кошки и собаки первую часть своего сценического псевдонима – “Mel”. Более 16 тысяч пользователей сети следят за сообщениями звездного владельца домашних животных.

Напомним, в финале Евровидения 2018 представитель Украины MELOVIN набрал 130 баллов и занял 17-е место.