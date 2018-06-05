PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды / Мокрая Эмбер Херд похвасталась фигурой в купальнике/

Мокрая Эмбер Херд похвасталась фигурой в купальнике

32-летняя американская актриса, бывшая жена Джонни Деппа и также бывшая пассия Илона Маска Эмбер Херд разместила на своей странице в Instagram соблазнительные фото.

На снимках Эмбер позирует в белом купальнике, пикантно обнажив ягодицы. На другом фото Эмбер выбирается из воды на яхту.

image image
Мокрая Эмбер Херд похвасталась фигурой в купальнике / 2 фотографии

Читайте: Украинская девушка Бонда снялась в “голом” топе

Фото звезды собрали по 100 тысяч лайков в Instagram, в котором, кстати, у Эмбер уже 1 млн поклонников. Фанаты рассыпались в комплиментах на счет прекрасной физической формы актрисы.

Напомним, Маск обьяснил расставание с Херд проблемой отношений на расстоянии.

Фотоgettyimages

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка