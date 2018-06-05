32-летняя американская актриса, бывшая жена Джонни Деппа и также бывшая пассия Илона Маска Эмбер Херд разместила на своей странице в Instagram соблазнительные фото.
На снимках Эмбер позирует в белом купальнике, пикантно обнажив ягодицы. На другом фото Эмбер выбирается из воды на яхту.
Мокрая Эмбер Херд похвасталась фигурой в купальнике / 2 фотографии
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Фото звезды собрали по 100 тысяч лайков в Instagram, в котором, кстати, у Эмбер уже 1 млн поклонников. Фанаты рассыпались в комплиментах на счет прекрасной физической формы актрисы.
Напомним, Маск обьяснил расставание с Херд проблемой отношений на расстоянии.
Фото: gettyimages
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