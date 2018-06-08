Самая сексуальная женщина 2018 – рейтинг Maxim

Американский мужской глянец Maxim назвал самую сексуальную женщину 2018 года.

Ежегодный рейтинг 100 самых сексуальных женщин года Maxim Hot 100 возглавила американская модель и актриса Кейт Аптон.

26-летняя звезда украсила обложку специального номера издания, посвященного самым сексуальным представительницам шоу-бизнеса, а также снялась в откровенной фотосессии, съемки которой проходили в Израиле, в пустыне Негев.

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– Я действительно старательно и тяжело работаю над собой. Над тем, чтобы чувствовать себя хорошо, заниматься спортом, быть сильной. Для меня первое место в рейтинге Hot 100 – маленькая награда за всю мою тяжелую работу, – комментирует признание Аптон.

К слову, в апреле журнал People назвал самую красивую женщину мира.

Фото: maxim.com.