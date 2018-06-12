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Лолита спела песню Океана Эльзы в аннексированном Крыму

Российская певица Лолита Милявская спела песню украинской группы Океан Эльзы в Ялте (Крым).

лолита

Ролик она опубликовала в Instagram.

На видео певица исполняет песню Друг на уличной сцене.

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– Как хорошо устроить репетицию в тихом ялтинском дворике…, – написала она.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, что Лолиту не пустили в Украину, когда она ехала к своим родным.

К слову, в Киеве живет дочь Лолиты – Ева Милявская. Девушка проживает вместе с матерью Лолиты Милявской.

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