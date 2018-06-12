PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды / В Стокгольме похоронили диджея Avicii/

В Стокгольме похоронили диджея Avicii

В Стокгольме (Швеция) прошли похороны Тима Берглинга (Avicii).

Avicii

Об этом пишет The Daily Mail.

Музыканта похоронили на кладбище Скогскиргодград на юге города. Оно входит в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Читайте: Умер всемирно известный диджей Avicii: причина смерти и биография

Церемония прощания была закрытой, на ней присутствовали близкие диджея.

Напомним, Avicii умер 20 апреля.

Диджей покончил жизнь самоубийством, воспользовавшись стеклом от разбитой бутылки из-под вина.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка