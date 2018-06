21 гримерка, банановый хлеб и стол для тенниса: райдер Gorillaz в Киеве

Обладатели двух статуэток Grammy и лучшая группа Британии, по версии Brit Awards 2018 – Gorillaz выступит на фестивале UPark 25 июля. Одно из 28 шоу в рамках мирового тура The Now Now станет первым живым выступлением группы в Украине.

Лето для Gorillaz началось с релиза новых песен, которые войдут в альбом The Now Now. Его выход запланирован на 29 июня. А это значит, что кроме громких Clint Eastwood, Feel Good Inc. и Stylo, Украина первой услышит абсолютно новый материал группы.

В Киеве к 13-ти участникам Gorillaz присоединится еще 28 дополнительных музыкантов. Играть группа планирует около 2 часов, а их треклист соединит полдесятка новых треков и, без преувеличения, все хиты из дискографии команды.

Помимо сотен технических работников UPark, Деймон Албарн везет с собой команду из 33 человек. Именно они будут контролировать от и до шоу группы в Украине. Для того, чтобы разместить всю звездную команду на стадионе Динамо придется соорудить 21 гримерку.

Читайте: Культовые Massive Attack впервые выступят в Киеве

Одно из главных требований бытового райдера – стол для настольного тенниса. Именно за ним перед выходом на сцену группа собирается в полном составе и настраивается на рабочий лад.

Примечательно, что, несмотря на сотню литров всевозможного алкоголя в гримерках, всей команде Gorillaz строго настрого запрещено пить до выхода на сцену. Кроме пива, в условиях райдера значится обязательная бутылка мескаля. Его группа предпочитает пить исключительно с солью, привезенной из городка Малдон, что в Британии.

В перечне экзотических требований Gorillaz: банановый хлеб, бисквитные тортики Виктория и лимонные пирожные. Понятное дело, все это должно подаваться под обеденное чаепитие группы, которая чтит Британию и ее традиции, независимо от того, где дает концерт.

Шоу Gorillaz, по версии американского издания Wired, входит в топ самых высокотехнологичных концертов современности. Для того, чтобы объединить виртуальных героев и реальных музыкантов, группа везет в Киев тонны дополнительного сценического света.

Напомним, исландская группа Kaleo впервые выступит в Украине в рамках фестиваля UPark Festival, который состоится 25 июля 2018 года в Киеве.