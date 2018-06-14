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Умер режиссер Станислав Говорухин

В Подмосковье умер режиссер Станислав Говорухин. Ему было 82 года.

смерть говорухина

Об этом сообщил ТАСС.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Говорухин умер утром в санатории Барвиха после тяжелой болезни.

Напомним, вчера утром РосСМИ сообщили о смерти Станислава Говорухина. Пресс-секретарь Мария Шоппо назвала эту информацию “злой шуткой”.

Позже стало известно, что режиссер впал в кому.

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