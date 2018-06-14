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Ведущая Орла и Решки началася встречаться с российским рэпером

23-летний российский рэпер Элджей и 27-летняя ведущая Орла и решки Настя Ивлеева начали встречаться.

ивлеева

Пара опубликовала у себя в Instagram одинаковые совместные фото.

Судя по фону, влюбленные находятся на курорте.

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Блоггер Ида Галич пожелала рэперу и телезвезде хорошо отдохнуть, подтвердив таким образом отношения пары.

Ранее сообщалось, что украинская певица Светлана Лобода и российский шоумен Александр Ревва, больше известный как Артур Пирожков, станут ведущими спецпроекта украинского шоу Орел и Решка. Звезды.

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