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Поздравляйте!: Астафьева показала округлившийся животик

Украинская певица Даша Астафьева сделала шуточное фото надутого живота, намекнув на беременность.

астафьева

Снимки она опубликовала в Instagram.

– Поздравляйте! У нас черешня, – написала она.

Фотографию оценили в 15 тысяч лайков.

Читайте: Астафьеву выгнали с заседания суда по делу ее гражданского мужа

– Класс, как мило! Дарья, это мега позитив! – пишут поклонники певицы.

Напомним, 29 ноября Mercedes GLE 350d Астафьевой украли возле одной из клиник столицы.

Фото: Instagram.

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