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Фотошоп? Алла Пугачева резко помолодела в Instagram

Снимок выставил супруг певицы Аллы Пугачевой, известный телеведущий Максим Галкин. За час фото набрало более 100 тысяч лайков.

Телеведущий Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram фото заметно помолодевшей супруги Аллы Пугачевой. Поклонники певицы задались вопросом, как в 69 лет она может так прекрасно выглядеть.

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“Совершенно не похожа на себя! Где Алла Борисовна?”, “Это Пугачева?… Ну очень неузнаваема!”, “Даже если и фотошоп, но только любящий мужчина может зажечь огонь в глазах! Мне нравится эта пара! Не каждый решится в таком возрасте детей завести!”, “Как сказала Фаина Раневская — сколько фасад ни ремонтируй, а трубы-то старые”, – пишут пользователи в комментариях под снимком.

Напомним, Пугачева призналась, что организм “дает сбой” из-за возраста.

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