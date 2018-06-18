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Ведущий Евровидения Мирошниченко стал отцом

У украинского ведущего Евровидения 2017 Тимура Мирошниченко родилась дочь.

тимур мирошниченко

Об этом он сообщил в Instagram.

– Привет, мир! Знакомься, это – Мирошниченко Мия Тимуровна! Родилась 18.06.2018 в 02.48! И с каждым днем мы будем знакомиться с тобой ближе! – написал он.

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Подписчики Мирошниченко засыпали его поздравлениями в соцсетях.

Напомним, 21 января ведущий женился на юристе Инне Рудник. Он сделал предложение любимой в Барселоне, в день ее рождения.

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